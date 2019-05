Aminata TALL, l’incarnation de l’éthique républicaine ! ( Ndèye Bousso DIOP ) Depuis le mardi 14 Mai et l’annonce faite aux journaux télévisés de 13hres de la nomination de Aminata Touré en remplacement de Madame Aminata TALL Présidente du Conseil Economique Social et environnemental, nous assistons à un ballet de presse savamment orchestré se traduisant par une malhonnête campagne de dénigrement de la présidente sortante pour faire passer l’incompréhensible nomination de Aminata Touré.



Parallèlement, autant d’articles élogieux qui passent en boucle sur tous les sites internet présentent Aminata Touré sous ses plus beaux atours politiques et ses prétendues réussites, qu’à beau chercher, il est impossible de n’en citer aucune.

Qu’a gagné Aminata Touré ? son prétendu fief de Grand-Yoff qu’elle a voulu disputer à khalifa SALL et où elle s’est faite royalement taillée en pièce par des adversaires plus outillés politiquement ?

Cette défaite qui lui a valu la perte de son poste de PM lui est tellement resté en travers de la gorge qu’elle a voulu militer à Kaolack, où, comme un cheveu tombé dans la soupe elle a bousculé un ordre déjà établi et a encore semé la zizanie dans les rangs de son propre parti.

Alors dites-moi. De Quelle consécration parle-t-on ?

De la consécration de la menace et du chantage ?

De la consécration de l’envie et de la méchanceté au point de ne vouloir que ce que d’autres ont ?

De la consécration du vide politique d’une femme qui n’a aucune base politique et qui n’a jamais rien gagné ?

De la consécration d’une personne qui était dans les bagages du président pendant cette campagne électorale pour masquer le refus d’un engagement personnel et financier dans la recherche de la victoire de notre candidat Macky SALL ?

Allez, dites-moi ! De quelle consécration parle -t-on ?

De la consécration de n’avoir jamais été élue !

Le président Macky SALL est certes libre de nommer aux emplois civils et militaires. Un droit régalien que nous lui reconnaissons et lui concédons. Alors de grâce tenons nous en à ça tout simplement sans essayer de justifier une logique de changement qu’il est le seul à connaitre et arrêtons les attaques en bas de la ceinture.

Les soi-disant partisans d’Aminata Touré aujourd’hui vont vers des lendemains qui déchantent, car la traitrise et la malhonnêteté ne payent pas et Dieu n’aime pas les traitres.

Et, je peux l’attester ayant été témoin à un moment de notre militantisme, de sa relation avec la Présidente Aminata TALL qui la traitait comme une petite sœur, la conseillait en politique, l’a accompagnée et même habillée.

Aujourd’hui, sa haine viscérale de Mme la Présidente Aminata TALL est quelque chose d’incompréhensible pour nous qui étions là quand Mimi la monopolisait dans son salon de Sacré Cœur 3 pendant que nous attendions des heures pour voir notre Présidente du Mouvement SET SELLAL, j’ai cité Mme Aminata TALL.

Ce Mouvement dont elle porte l’empreinte en elle. L’empreinte de l’éthique, des valeurs morales et traditionnelles de respect, d’intégrité, de loyauté et de fidélité. Jamais nous n’avons entendu Mme Aminata TALL, ni elle, ni son entourage proférer menaces, vilénies ou remuer les poubelles. Elle s’est toujours attelée à rassembler, jamais à se tirailler.

Préférant laisser à quelqu’un d’autre ce qu’elle a dans l’intérêt du groupe.

Pourtant elle est légitime à tout réclamer car cette dame a tout gagné en allant au-devant des suffrages de ses compatriotes qui l’on ELUE maintes fois, Maire et député.

A l’aune de la représentativité politique, voila un indicateur de mesure mes chers amis !!

Quand il fallait se battre pour le pays dans les moments les plus incertains et les plus balbutiants de notre démocratie naissante d’alors, Aminata TALL a affronté les matraques des policiers et les geôles du palais de justice de Dakar au risque d’y laisser sa vie, pour que vive la démocratie. Ses titres de Lionne du Baol et de dame de fer ne sont pas usurpés.

Dieu ! qu’il est difficile de parler de cette Grande Dame en quelques lignes, la Grande Royale avions nous l’habitude de l’appeler entre nous.

Et, je fais bien évidemment l’impasse sur ses postes à nominations. Simplement pour dire que comparaison n’est pas raison. Aminata TALL et Aminata Touré n’ont de commun que le prénom…heureusement ! Le Parcours de la première devrait être un exemple pour la deuxième, mais enfin…Il serait de bon ton que cette dernière appelle ses partisans à la raison et aient le triomphe modeste, mais surtout faire preuve d’élégance républicaine qui leur a manqué à ce jour car le Président de la République n’a pas tourné le dos à Aminata TALL et l’avenir nous édifiera.

Ces quelques lignes pour rétablir l’équilibre nécessaire dans une république qui se respecte pour que nul n’en ignore.



Ndèye Bousso DIOP







