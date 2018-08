Aminata Touré : « Benno va se déployer sur l’étendue du territoire pour expliquer les réalisations et le programme du candidat, Macky Sall » Présente à la Direction Générale des Elections, ce lundi, pour prendre l’ensemble des documents, liés au parrainage, tels que la fiche du parrainage (en format papier et numérique), Aminata Touré a annoncé que la coalition Benno Bok Yaaakar va se déployer dans l’unité sur l’ensemble du territoire pour expliquer le programme et les réalisations du candidat Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Août 2018 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook