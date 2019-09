Aminata Touré: «Le débat sur la succession de Macky est malsain»

La présidente du Cese Aminata Touré trouve le débat de la succession du président Macky Sall prématuré. « Je trouve un peu indécent que la question se pose », a-t-elle déclaré dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil.



La présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese) que d’aucuns voient comme la dauphine du chef de l’Etat pense que l’heure est au travail pour alléger la souffrance des Sénégalais. Le moment venu, ces questions politiques seront posées. « Il est de notre rôle d’aider le président de la République à aller encore plus loin dans les progrès qu’il a déjà accomplis dans son premier mandat. Maintenant, les sujets politiques, naturellement, ils se poseront car cela fait partie de la vie. Seulement, ceux de la succession ou du dauphinat sont prématurées », fait savoir Mimi Touré.

