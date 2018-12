Aminata Touré a déposé la lettre du « cheval » Macky Sall au Conseil constitutionnel

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|



Selon les radars de Leral.net, Aminata Touré chargée Du pôle « Parrainage et Mobilisation » a déposé ce mercredi matin au Conseil Constitutionnel la lettre du candidat du Président Macky Sall, candidat de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bok Yaakaar.



« J’ai déposé ce matin au Conseil Constitutionnel la lettre du candidat le Président Macky Sall me faisant l’honneur de me designer comme son mandataire. J’ai aussi déposé officiellement le nom de la coalition qui a investi le candidat Macky Sall: Benno Bokk Yaakaar ainsi que les couleurs choisies, marron-beige et la tête du cheval », a révélé Aminata Touré.



Avant d’ajouter : « J’ai eu le plaisir d’être accompagnée par les ministres Oumar Youm, Abdou Aziz Mbaye, Benoît Sambou et le ministre-conseille Abdourahmane Ndiaye »



D’ailleurs, lors de sa cérémonie d'investiture comme candidat à la Présidentielle 2019 à Diamniadio, Aminata Touré, l'envoyé spéciale du président avait annoncé samedi dernier que la mouvance présidentielle a déjà franchi la barre mythique de 2 millions de parrainage.

"On a franchi la barre mythique de 2 millions de parrainage, mais, nous allons accélérer la cadence", avait clamé l’ancienne fonctionnaire du système des Nations Unies.



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos