Aminata Touré décrypte le parrainage et considère l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales, comme un détail Aminata Touré, ancienne Premier ministre au Sénégal et ministre de la Justice du Sénégal, décrypte ici dans cette interview dans Rfm Matin, les tenants et aboutissants du parrainage. Avis d’expert.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Avril 2018 à 13:16 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook