Aminata Touré déçue par Me Abdoulaye Wade La chargée de Mission de Macky Sall déclare ressentir une déception après la sortie de l'ancien Chef d'Etat. Selon Aminata Touré "Mimi" , Abdoulaye Wade devrait parler autrement au regard de son âge avancé. Poursuivant ses propos, Mimi signale que la campagne se déroule dans la paix et dans la sérénité. L'ex Première Ministre de Macky Sall pense que les propos de Me Abdoulaye Wade sont à bannir de la scène politique.

