Aminata Touré prend position sur l’interprétation de la loi d’amnistie Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Loi d'Amnistie/ Serigne Ndong La Haute représentante du président de la République, Aminata Touré affirme être constante sur les crimes de sang. « Moi, ce sont les crimes de sang qui m'intéressent. Chaque année, et bientôt le président va amnistier (gracier) des prisonniers. C'est une pratique récurrente. Mais on exclut de la grâce présidentielle les crimes de sang et les crimes de mœurs…certains crimes ne sont pas pardonnables » a-t-elle déclaré. Pour Aminata Touré, l'accent doit être mis sur les crimede sang parce qu'ils ne sont pas réparables.



Source : Source : https://atlanticactu.com/aminata-toure-prend-posit...

