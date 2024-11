Aminata Touré salue la victoire éclatante de Pastef aux Législatives de novembre 2024 Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne Première ministre du Sénégal et membre de la coalition Pastef, Aminata Touré, s’est exprimée sur X, à propos de la large victoire de sa coalition. Elle a félicité ses alliés pour leur triomphe retentissant lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Toutefois, en tant que Haute […] Sénégal Atlanticactu/ Aminata Touré/ Saliou Ndong L’ancienne Première ministre du Sénégal et membre de la coalition Pastef, Aminata Touré, s’est exprimée sur X, à propos de la large victoire de sa coalition. Elle a félicité ses alliés pour leur triomphe retentissant lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Toutefois, en tant que Haute Représentante du président de la République, elle a exhorté ses collègues à « se mettre au travail, pour transformer en profondeur notre pays et l’éradiquer définitivement, de la pauvreté ». » N’ayons pas le triomphe modeste : c’est une victoire écrasante, sans appel qui consacre la fin définitive d’une époque politique et sonne le verre de la retraite définitive de nombreux politiciens. Le Peuple sénégalais nous a accordé un vote de confiance sans équivoque. Il ne nous reste plus qu’à nous retrousser les manches pour transformer notre pays en profondeur et le sortir définitivement de la pauvreté. « « Yéné dji mot na, liggueyal Sénégal réka si dès », conclu-t-elle.



