Amnesty sur l’incident lors des visites de Ousmane Sonko: "Interdire cette tournée constituerait une grave atteinte aux libertés civiles et..."

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

L’incident de Joal lors de la tournée politique du leader de Pastef, continue de susciter des réactions. Pour le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty international, l'Etat ne peut pas empêcher la tournée d'un chef de parti politique qui va à la rencontre de ses militants, des autorités religieuses, coutumières et locales, sous prétexte que ces visites provoquent des attroupements et des troubles à l'ordre public, renseigne "L'As".



Aux yeux de Seydi Gassama, interdire cette tournée, ou poser des obstacles à sa réalisation, constituerait une grave atteinte aux libertés civiles et politiques garanties par la Constitution et des traités régionaux et internationaux de droits humains, dont l'État du Sénégal est partie.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook