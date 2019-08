Amsatou Sow Sidibé : « qu’il y ait autant de détenus politiques au Sénégal, c’est une honte » La présidente de Car Leneene ne veut plus voir Khalifa Sall en prison. « Khalifa sall doit être libéré. Sa place n’est pas en prison », a déclaré le professeur Amsatou Sow Sidibé qui fait partie du réseau des femmes de l’opposition qui luttent pour la libération de l’ancien maire de Dakar, sur la RFM. Sur un plan plus général elle martèle : « qu’il y ait autant de détenus politiques au Sénégal, c’est une honte ».

