Anacim: Alerte à une houle dangereuse et à un vent fort

L’Agence nationale de l’aviation civile de la météo (ANACIM) a émis un avis de houle dangereuse sur l’axe Dakar-Saint-Louis, entre mercredi et jeudi.



Dans son bulletin de prévision reçu à l’APS, l’Agence signale une houle dangereuse ’’de secteur Nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2.5m au large de l’axe Dakar-Saint-Louis (à 50 km de Dakar et 100km de Saint-Louis)’’ entre mercredi à 23h et jeudi à 10h.



L’ANACIM prévoit aussi un vent fort à partir de vendredi à 18h jusqu’au dimanche à 18h sur la Grande Côte, la Petite Côte et la Casamance.



Le bulletin de prévision fait état de ’’vents très forts de secteur Nord avec des pics pouvant atteindre 50 km/h sur toute la côte à partir du vendredi (….) à 18h jusqu’au dimanche (….) à 18 h’’.

