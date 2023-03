Ancien ministre et ambassadeur: Coumba Ndoffène Diouf s’est éteint, ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal vient de perdre un de ses grands serviteurs en la personne de l'ancien Ministre Coumba Ndoffene Diouf. Un des premiers Inspecteurs du travail, né en 1927, il fut Ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, et Ministre des Affaires étrangères sous Léopold Sédar Senghor et enfin ambassadeur du Sénégal au Ghana. Depuis quelques années, il ne sortait plus pour raison de santé. Grand serviteur de l'Etat aux premières années de l'indépendance, Coumba Ndoffène Diouf originaire du Sine, dans région de Fatick a siégé au Gouvernement du Président Leopold Senghor où il a marqué son passage. Au département du Travail et des Affaires sociales, « Ndof » comme on l'appelait dans la famille Diouf, a offert du travail a de nombreuses personnes. Puis, il atterrit au ministère des Affaires étrangères où il conduit différentes missions notamment à l'ex Organisation de l'Unité africaine (Oua) et aux Nations unies. D'une grande taille avec toujours ses lunettes vissées, Coumba Ndoffène Diouf était jusqu'ici le doyen de la famille Diouf de Diakhao. Selon l'ancien Ministre et Ambassadeur Seydina Oumar Sy, « il était un grand frère et surtout un homme d'une grande élégance et dans sa tenue et dans ses paroles ». A son départ du Gouvernement, il continua sa carrière dans la diplomatie avec le poste de chef de mission représentant du Sénégal au Ghana. De retour au pays, il sera nommé Président du conseil d'administration de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie (Bicis) puis de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) jusqu'en 2000. Très effacé, il assista différents directeurs généraux de la Lonase (le défunt Bassirou Ndao, Malick Kamara Ndiaye, Mame Bounama Sall et Abdoul Aziz Tall). Responsable politique de l'Union progressiste socialiste (Ups) puis du Parti socialiste (Ps), il siégea pendant plusieurs décennies au bureau politique et occupa enfin le poste de contrôleur du parti, ce qui lui permit de faire le tour des régions pour les renouvellements à la base. A sa famille la rédaction du Soleil présente ses sincères condoléances. El Hadji Abdoulaye THIAM



Source : https://lesoleil.sn/ancien-ministre-et-ambassadeur...

