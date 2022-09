And Gueusseum et l’Intersyndicale des collectivités territoriales annoncent une grève de 72 h

«And Gueusseum» pense qu’une lutte sans répit doit s'organiser au niveau régional et local, avec l'encadrement au niveau national. A la suite d'une rencontre avec les plénipotentiaires de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, on confirme la jonction des luttes entre And Gueusseum et l’Intersyndicale des collectivités territoriales. On annonce la première grève générale les 21- 22 et 23 septembre 2022 sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum, renseigne L'As.



En tout cas, ces organisations syndicales rendent responsables la Dges et les tutelles administratives et techniques que constituent les ministères en charge de la Santé, des Collectivités territoriales et du Développement Communautaire, du réchauffement du climat social et de ses conséquences, notamment les privations de soins aux malades, d'actes d'état civil et de prestations médico-sociales ou sanitaires aux populations déjà drastiquement éprouvées par l'inflation, les inondations et l'insécurité par endroits. And Gueusseum considère l'attitude de ces ministres plus préoccupés par le remaniement tardif comme un manque de considération vis-à-vis d'elle.D'aprés

