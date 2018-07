And Jeggo prépare son AG sous le thème : « La mise en œuvre des politiques du PSE par les femmes : l'exemple réussi de la plateforme And Jéego »

Dans le PSE, l’habitat figure parmi les secteurs prioritaires car faisant partie des droits humains fondamentaux. Son importance est capitale pour les femmes qui assurent l’unité et la stabilité familiale par la transmission adéquate des valeurs qui forgent la bonne éducation de l’individu. C’est ainsi que l’accès au logement et à la propriété est une condition indispensable à l’amélioration de leur bien-être et celui de leur famille. Par ailleurs, la coopérative d’habitat qui milite en faveur de l’amélioration de l’accès des femmes au logement s’explique aisément par le fait qu’au Sénégal, les femmes représentent 50,4 % de la population et d’ici à 2030, les prévisions montrent qu’un Sénégalais sur deux sera un citadin. L’analyse de ces données doit impliquer la mise en place d’infrastructures, de services et de mécanismes adéquats pour faciliter cet accès. Les femmes de la Plateforme And Jeggo, évoluant dans tous les secteurs d’activités, du milieu formel ou informel, estiment que l’accès à un logement décent pour les femmes est un gage d’équité, d’égalité des chances, de paix et de cohésion sociale.

En ce qui concerne la promotion de projets structurants de soutien à l’entrepreneuriat individuel ou collectif, la Plateforme a constitué le GIE And Jeego dont les domaines d’activités ciblés sont la transformation, la commercialisation et l’exportation de produits agroalimentaires. Le constat étant qu’au Sénégal, les femmes sont très présentes dans le secteur du commerce qui joue un rôle de premier plan dans notre économie nationale particulièrement dans la création d’emplois et de richesses ainsi que dans la mobilisation des ressources économiques et sociales.