Ànd ak Amadou Bâ Dibéer: Amadou Bâ a une histoire, aussi fascinante que les actions ménées pour le Sénégal

Amadou Bâ, Premier Ministre du Sénégal, est dans le service public depuis plus de 30 ans. Nous avons eu la chance de passer avec lui un dimanche relativement typique et détendu, alors qu'il rend visite à sa famille aux Parcelles, avant de rentrer chez lui. Au cours d'une conversation détendue, nous l'avons interrogé sur son histoire et nous avons obtenu des perspectives fascinantes, son parcours est plutôt intéressant. Cet entretien dominical nous a permis de découvrir ce qui l'a façonné, le type de dirigeant qu'il est et ce qui le pousse à continuer. Plus qu'un simple titre, Amadou Bâ a une histoire, aussi fascinante que les actions qu'il mène pour le Sénégal. Publireportage.