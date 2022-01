Anecdote d’une liesse populaire: 50 scooters de Bby « détournés » vers YAW

Cette anecdote électorale que « Le Témoin » quotidien vous raconte, s’est passée dans une commune d’arrondissement de Dakar. Une histoire qui atteste la triste réalité du « door marteau » électoral dont ont été victimes les candidats et hauts responsables de Benno Bokk Yakaar (Bby). Tenez ! En pleine campagne électorale, des jeunes du quartier se réclamant « Apr », ont reçu un financement de 50 motos-scooters de la part d’un haut responsable politique, investi tête de liste de Bby. Les jeunes bénéficiaires avaient pour mission d’animer la caravane de leur candidat à travers des parades dans les rues de Dakar. Ensuite, de fêter la victoire de Bby par des klaxons et démonstrations au soir du 23 janvier 2022, dès 18 heures ou l’heure du verdict. Après ce show motorisé, les scooters devaient leur revenir de droit comme outil de travail dite de livraison « tiak-tiak ».



Hélas, ne rigolez surtout pas ! Car dès la proclamation des résultats, les scootéristes de Bby ont immédiatement rallié le camp adverse. Autrement dit, le candidat vainqueur de la coalition Yaw menée par Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Au guidon de leurs scooters, ces jeunes de Bby se sont invités dans la liesse populaire de Yaw. Dans cette parade motorisée, les scooters aux couleurs et effigies Bby, se sont bien distingués à travers des cascades et acrobaties sous des vivats « Vive Yewwi, vive Sonko ! ». Triste décor qui prouve ô combien le « door marteau » a atteint son pic d’ingratitude et de déloyauté dans la campagne de la mouvance présidentielle.











Le Témoin