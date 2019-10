Angleterre: Mo Robinson en garde-à-vue, il transportait 39 corps... Découverte d'un camion à l"Est de Londres: Il s'agit d'un véhicule frigorifique avec à l'intérieur, 39 cadavres humains trouvé sur une zone industrielle. Les hommes en tenue ont ainsi effectué des perquisition dans deux maisons dans cette zone pour déterminer les causes de cette tragédie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Pour le moment , c'est la thèse du trafic de migrants -essentiellement chinois- qui est avancé. Un chauffeur Nord-Irlandais de 25 ans nommé Mo Robinson.est impliqué. Il est en garde-à-vue.



D'après la chaîne RTL, les enquêteurs se concentrent sur cet individu qui aurait quitté l'Irlande du Nord depuis samedi matin avec la cabine de son camion uniquement. Les enquêteurs ont retracé les mouvements du camion, parti de Bulgarie, puis arrivé dans l’Essex depuis le port de Zeebruges en Belgique. A suivre.

