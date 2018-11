Angleterre : Une femme donne naissance à son... 21e enfant !

La famille Radford vient d’accueillir son 21e enfant. Originaire de Lancaster, en Angleterre, la famille compte désormais dix filles et onze garçons. La dernière-née de la fratrie s’appelle Bonnie. C’est la famille la plus nombreuse de Grande-Bretagne !



Sue Radford, 43 ans, a donné naissance à la petite Bonnie, son 21e enfant

L’aîné de la famille, Chris, est âgé de 30 ans. La liste se poursuit avec Sophie, 24 ans, Chloé, 23 ans, Jack, 21 ans, Daniel, 19 ans, les jumeaux Luke et Millie, 18 ans, Katie, 15 ans, James, 14 ans, Ellie, 13 ans, Aimee, 12 ans, Josh, 11 ans, Max, 9 ans, Tillie, 8 ans, Oscar, 6 ans, Casper, 5 ans, Hallie, 3 ans, et Phoebe, deux ans.



Sue Radford, 43 ans, et son mari Noel, 47 ans, ont été tous les deux abandonnés à la naissance et adoptés. D’où leur envie d’avoir une famille nombreuse. Sue a eu son premier enfant alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle s’est mariée quatre ans plus tard.



Une famille hors normes

Les Radford sont les propriétaires d’une boulangerie à Morecambe, dans le Lancashire. Ils vivent dans une maison de dix chambres et se déplacent dans un mini-van avec 15 sièges. Ils n’ont jamais demandé d’aides au gouvernement britannique. Pourtant, les dépenses sont nombreuses.



La famille dépense chaque semaine 340 euros de courses, dont 18 bouteilles de lait, trois litres de jus de fruits et trois boîtes de céréales par jour. Selon le Daily Mail, la famille vit dans une large maison victorienne estimée à 270.000 euros.



Selon Magic Maman, le couple avait juré que Bonnie serait la dernière. Cependant, il avait fait la même promesse l’année dernière. Alors, affaire à suivre !











