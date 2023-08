Anna Diamanka épouse de Ousmane Sonko sur la santé de son mari : « Il ne ressent plus la partie gauche de son corps » Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2023 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

C’est une révélation de taille qu’a faite Anna Diamanka, épouse du leader de Pastef. Dans un entretien que les deux épouses d’Ousmane Sonko ont accordé au journaliste Pape Alé Niang de Dakarmatin, la seconde femme du chef de file des Patriotes a annoncé que « Nous avons quitté l’hôpital le cœur très lourd. Son admission en réanimation, nous l’avons apprise sur les réseaux sociaux. Il avait complètement arrêté les soins et à fait un malaise à 2h. Depuis lors, il est en salle de réanimation. C’est l’hypoglycémie qui le fatigue. Il a commencé à perdre le sens de la motricité de son côté gauche. Sa situation est alarmante. Si on n’y prend pas garde, l’irréparable pourra se produire » révèle-t-elle.







Poursuivant son propos, madame Sonko précise que son mari « Ousmane Sonko a fait un malaise avec une hypoglycémie 0.58. Ousmane ne mange que chez lui. Il ne mange pas. S’ils veulent, ils nous emmènent toutes forces de l’ordre pour nous garder, nous sommes prêts à le soigner. On ne peut le voir que les mardis et les vendredis. Et là on est vendredi et il est en salle de réanimation et personne ne sait, si on pourra le voir le mardi. La politique ne vaut pas sacrifier la vie d’autrui. On veut retrouver Ousmane en vie entouré de sa famille » dit-elle.

