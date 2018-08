Année invalide à l’Ugb : Les étudiants de l’Ufr menacent de saisir la justice

L’invalidation de l’année académique pour quatre Ufr (Unité de formation et de recherche) a provoqué une colère à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



A l'issue de son Assemblée universitaire du 8 août, l’administration a déclaré invalide l’année 2017/2018 pour quatre Ufr (Unité de formation et de recherche : agro-alimentaire, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion et sciences appliquées et de technologies.



A l’Ufr science Agronomique de l’aquaculture et des technologies alimentaire (S2ata), les étudiants ont du mal à avaler la pilule. Le collectif des délégués parle de décision « sans fondement » et pointe du doigt l’administration.



Dans un communiqué repris par Le Quotidien, ledit collectif exige du Recteur de revoir cette décision « inconvenante qui hypothèque l’avenir de l’Ufr ». Faute de quoi, il promet une de mener avec ses camarades une « lutte infernale » jusqu’à satisfaction de leur revendication. De plus, le collectif des étudiants menace d’attaquer cette décision devant les tribunaux.