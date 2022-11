Année scolaire 2022-2023 : L’inspecteur de l’Education liste les difficultés

Baba Thiam, inspecteur de l’Education et de la Formation de Mbour 1, a listé devant le maire de la capitale de la Petite Côte, les problèmes que la municipalité devra résoudre pour une amélioration de l’éducation.



Lors de la cérémonie de remise de fournitures scolaires destinées aux écoles primaires, le patron de l’école au niveau local a soutenu, qu’il faut faire une adduction en eau potable et lutter contre les abris provisoires. « Dans les écoles, il va falloir faire des adductions en eau potable, construire des salles de classe pour résorber le gap des abris provisoires et procéder au remplacement des murs de clôture. Le maire a pris des engagements dans ce sens et nous allons élaborer un document de pilotage que nous allons mettre à sa disposition et qui lui permettra de prendre les bonnes décisions », a soutenu Baba Thiam.



Outre ces difficultés, l’école dans la commune de Mbour est confrontée à un problème d’effectif d’enseignants, mais aussi à un nombre pléthorique d’élèves qui exige la création d’un double flux. « Il y a certes des déficits d’enseignants mais à chaque fois que nous constatons qu’il y a un manque criard d’enseignants, nous allons prendre nos dispositions pour résoudre ce problème. Pas plus tard qu’aujourd’hui, nous avons résolu cela dans une école. Nous sommes à l’ouverture et ce genre de problèmes commence à être régulier. A Mbour, il y a une pléthore d’élèves. D’ailleurs, des élèves font les cours le matin et d’autres le soir », a indiqué Baba Thiam.



Pour le maire Cheikh Issa Sall, des efforts ont été faits par rapport aux années précédentes, puisque les fournitures ont été données à temps et le coût a été multiplié presque par 4. « Nous avons organisé cette cérémonie de remise de fournitures scolaires, parce que nous voulons que les élèves de la commune aient une bonne éducation. Et pour réussir ce pari, il faut mettre les moyens. Il y a quelques semaines, nous avons organisé la fête de l’excellence avec le mouvement AMDEM, et nous avons primé les 300 meilleurs élèves de la commune Nous avons soutenu 2 500 élèves qui ont reçu des kits scolaires pour réussir le "Ubi tey jangë tey". Les années à venir, nous allons accentuer le soutien dans les matériels bureautiques pour appuyer les enseignants. Malgré ce bond en avant, nous ne sommes pas encore satisfait puisque notre objectif est loin d’être atteint. »



La réception de ces fournitures durant cette période très dure est une bonne chose pour les parents d’élèves. Ceci va soulager les populations qui en ont besoin en cette période de crise économique.













L’As