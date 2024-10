Année scolaire 2024-2025 : Le Président Bassirou Diomaye Faye souhaite une rentrée réussie aux élèves

À l’entame de cette nouvelle année scolaire, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a tenu à adresser un message fort et inspirant aux élèves du pays. Confiant en l’avenir de la jeunesse sénégalaise, il a délivré un discours plein d’optimisme et de détermination, relate "LeSoleil-Digital".



« En ce jour, s'ouvre une année scolaire riche en opportunités et en réussites. À tous les élèves du Sénégal, je souhaite une rentrée pleine d’inspiration et d’apprentissages, ainsi qu’une année marquée par de brillants succès. »



Le Président a également rappelé l’importance fondamentale de l’éducation dans la construction de l’avenir du pays, encourageant les jeunes à s’investir pleinement dans leurs études : « Que votre engagement et votre passion vous mènent vers des accomplissements remarquables. Ensemble, nous construirons l’avenir de notre nation en misant sur l’éducation, véritable pilier de notre développement ».



Alors que plus de 4 millions d’élèves retrouvent le chemin de l’école, le Sénégal entame une nouvelle année scolaire, placée sous le signe de l'innovation et de l'excellence. Le gouvernement réaffirme son engagement à renforcer le système éducatif, pour permettre à la jeunesse sénégalaise de réaliser son plein potentiel et de s’épanouir pleinement dans ses apprentissages, indique la même source.