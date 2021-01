Coumba Gawlo fête ses 49 ans ce 29 janvier. C’est par une séance de récital du coran que la chanteuse a marqué son anniversaire en ce vendredi Saint.

Une heureuse coïncidence pour rendre grâce à Dieu et solliciter sa Clémence en cette période de pandémie. Coumba Gawlo apprécie à leur juste valeur les messages d’affection et les prières qui lui sont adressés et forme pour tous des vœux de santé et de bonheur.

