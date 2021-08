Anniversaire d'Olivier Dubois: les messages de soutien des proches du journaliste enlevé

Il a 47 ans ce vendredi 6 août, et il passe son anniversaire quelque part au Sahel, retenu en otage. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021, il y a presque quatre mois, alors qu’il était en reportage à Gao dans le nord du Mali. Depuis, il est apparu sur une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être retenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à al-Qaïda au Maghreb islamique.



À l’occasion de son anniversaire, RFI ouvre son antenne à ses proches, en espérant que, comme d’autres otages ont pu en témoigner par le passé, Olivier Dubois pourra entendre ces messages. Déborah Al Hawi Al Masri est la compagne d'Olivier Dubois. Elle envoie un message positif à ce dernier avec leurs deux enfants : « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, mais on refuse que ça soit un jour triste. Avec les enfants et tes amis, on va manger un bon gâteau au chocolat pour toi. Même absent, tu es toujours avec nous. Les enfants vont bien, ils t'aiment infiniment et tu leur manques plus que tout.» (RFI)



