Anniversaire de la naissance de Cheikh Al Islam Baye Niasse : Plongée dans la ferveur du Gamou annuel de Taïba Niassène Des fidèles et autres disciples de la Faydatou Tidjania venus de différentes contrées du Sénégal et de la diaspora ont commémoré l’anniversaire de la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye, samedi, à Taïba Niassène, cité religieuse de la région de Kaolack (centre). Reportage de l'APS

Toute la journée, les fidèles venus célébrer ce gamou annuel ont investi la maison natale de Baye Niass, pour s’y recueillir, prier et méditer, dans une grande ferveur religieuse ambiance faite de ferveur et de spiritualité.



Dans cette concession mêlant tradition et modernité, les va-et-vient incessants des fidèles, pieds nus ou chaussures à la main, étaient ponctués de séances de zikr.

La chambre de Mame Astou Diankha (vers 1800-1937), mère de Cheikh Ibrahima Niass, en particulier, est pris d’assaut par de nombreux fidèles.



Téléphone en mode selfie, Maïmouna, la trentaine, teint clair, ne pouvait manquer pour rien au monde cet événement.

« Je suis venue par reconnaissance envers Baye Niass, car il a beaucoup fait pour moi. C’est pourquoi, malgré les difficultés économiques, je me suis débrouillée, quitte à m’endetter, pour venir en ce haut lieu de recueillement et de prières », confie la jeune femme, vêtue de blanc, avant de faire remarquer que l’affluence est plus importante que les années précédentes.



« Les vœux de tout le monde seront exaucés »



Non loin d’elle, une autre dame, assise près de la chambre de Baye Niass, héritée de son père El Hadji Abdoulaye Niass, témoigne de la même ferveur pour Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.



« Mon amour pour Baye me pousse à venir célébrer le Gamou qui lui est dédié et faire ma ziara », déclare Mama Diassé, une sexagénaire originaire de Passy, dans le département de Foundiougne (Fatick).



« Je suis très émue, d’autant plus que le nombre de fidèles ne cesse d’augmenter d’année en année », ajoute-t-elle, le visage marqué par la fatigue, qui contraste avec son boubou d’un blanc immaculé.



Alpha, un jeune homme natif de Kaffrine, assiste pour la première fois au Gamou annuel de Taïba Niassène. Il ne le regrette pas, se disant confiant que tous ses vœux, comme « ceux de tout le monde, seront exaucés à partir d’ici ».



Dans l’arrière-cour de la maison, la chambre de Mame Astou Diankha a été aménagée pour servir de lieu de recueillement. Selon les fidèles rencontrés, c’est là que Cheikh Ibrahima Niass serait né, sous un baobab qui n’a pas résisté au poids des années.



Au-delà de la ferveur religieuse du moment, Ndiébel Ndiaye, fils d’un chef religieux à Médina Baye, espère que l’enseignement de Baye Niass, à travers sa vie et son œuvre, servira de référence à la jeunesse pour la préserver de la dégradation des mœurs.



« Il est crucial de s’inspirer de Baye Niass »



« Les jeunes sont une catégorie très importante au Sénégal et dans la Fayda, et j’espère que si l’on suit les pas de Cheikh Ibrahima (Baye Niass), notre pays pourra être fier de sa jeunesse », souligne ce jeune homme, la vingtaine, avant de se diriger vers d’autres activités inscrites dans le cadre de cet évènement religieux.



L’émotion est palpable chez Adama Ndiaye, un homme de taille moyenne, au teint clair et à la barbe soigneusement taillée.



Cet originaire de Mboulème, dans le département de Guinguinéo, rappelle que le sens de la « ziara » qu’il effectue est de réaffirmer son ancrage dans la Fayda, dont Baye Niass est le détenteur.



Tout comme Ndiébel, Adama Ndiaye, un instituteur, soutient qu’à l’heure où le souverainisme enregistre des percées partout en Afrique, il est « crucial » de s’inspirer de Baye Niass pour développer la solidarité et le panafricanisme.



Amoureux de Taïba Niassène, ce père de famille, dont l’épouse est originaire de cette cité religieuse, affirme être en phase avec la décision du khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, de décaler le Gamou jusqu’au week-end, afin de permettre aux fidèles de venir sans contrainte.



« En tant qu’enseignant, cette décision est à saluer, car elle nous permet de venir sans pression pour célébrer notre guide », a déclaré M. Ndiaye, très enthousiaste.



