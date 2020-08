Anniversaire du Grand Parti: « 5 années d’engagement politique ».

Xalimanews: Le Grand Parti a fêté ses 5 années d’existence le 17 août dernier. Une occasion pour Pape Médoune Sow, coordonnateur des cadres du Grand Parti de faire le bilan de cette formation politique dirigée par Malick Gakou. Ce dernier se réjouit du fait que le GP soit parmi les partis leaders du Sénégal: « 5 […]

Xalimanews: Le Grand Parti a fêté ses 5 années d’existence le 17 août dernier. Une occasion pour Pape Médoune Sow, coordonnateur des cadres du Grand Parti de faire le bilan de cette formation politique dirigée par Malick Gakou. Ce dernier se réjouit du fait que le GP soit parmi les partis leaders du Sénégal: « 5 ans d’existence c’est une grande satisfaction et une grande fierté d’avoir particcipé activement sur l’échiquier politique national. Pratiquement tous les rassemblements politiques qu’il y a eu au Sénégal pour oeuvrer pour le bien être des sénégalais, le GP en fait partie », fait-t-il savoir. En termes d’acquis, il précise: « à l’Assemblée nationale, s’il ya un parti à part le parti au pouvoir et les groupes parlementaires, le parti qui a le plus de députés au Sénégal, c’est le Grand Parti avec 3 députés et tous les autres partis en ont pratiquement 1. C’est une grande satisfaction; c’est le parti de l’opposition qui a le plus de députés à l’Assemblée nationale et seulement aprés 5 ans d’existence », rappelle-t-il. M. Sow d’indiquer que le GP compte participer aux prochaines élections: « Si Malick Gakou a quitté l’AFP c’est parce que ce parti avait décidé de ne pas avoir de candidat pour la présidentielle, donc, il ne peut pas dire une chose et son contraire » , estime-t-il.

