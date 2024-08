Annonce de départ de M. Birahim Touré Directeur de l’information de Leral TV et Leral FM et Assurance de la Stabilité Financière de Leral Media

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 20:00 | | 2 commentaire(s)|

Nous souhaitons informer notre communauté que M. Birahim Touré, après près de deux ans de service en tant que Directeur de la radio et Directeur de l’information de Leral TV et Leral FM, a décidé de créer sa propre entreprise. Nous tenons à le remercier pour son engagement, son dévouement et les valeurs de respect et de confiance qui ont marqué notre collaboration.



Nous sommes fiers de rappeler que le Groupe Leral Media ne connaît aucun arriéré de paiement de salaire et n’a aucun problème avec le fisc. Notre gestion transparente et responsable continue de garantir la stabilité et le bien-être de nos employés.



Nous souhaitons à M. Birahim Touré beaucoup de succès dans ses futurs projets et nous restons convaincus que cette nouvelle étape lui permettra de grandir davantage dans sa carrière.



Le Groupe Leral Media reste engagé à fournir une information de qualité et à maintenir un environnement de travail serein et respectueux pour tous ses collaborateurs.

