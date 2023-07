Annonce spéciale : Leral TV, Leral.net et Leral FM en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 14:18 commentaire(s)| Nous sommes ravis d'annoncer que Leral TV, Leral.net et Leral FM, en partenariat avec le Ministère de l'Éducation, seront les diffuseurs officiels en direct de deux événements majeurs se déroulant à Dakar et en Gambie.



1. Cérémonie de remise de prix du Concours Général à Dakar



Le 31 juillet, nous serons en direct du prestigieux Grand Théâtre de Dakar pour la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours Général. Cet événement honorera les meilleurs étudiants du Sénégal pour leur excellence académique et leur dévouement exceptionnel. Soyez au rendez-vous pour célébrer leur succès et encourager la prochaine génération d'apprenants talentueux.



2. Cérémonie d’inauguration de l’école sénégalaise en Gambie



Le 1er août, nous vous invitons à suivre en direct la cérémonie d'inauguration de l'école sénégalaise en Gambie, un symbole fort de l'amitié et de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Cet événement marquera une étape historique dans les relations bilatérales entre nos deux nations. Le Président Macky Sall et son homologue gambien, Adama Barrow, seront présents pour inaugurer cette école qui représente un pas vers l'avenir brillant de l'éducation dans la région.



Ne manquez pas ces moments uniques et significatifs !



Restez branchés sur Leral TV, Leral.net et Leral FM pour vivre en direct ces deux cérémonies mémorables qui mettent en valeur l'excellence académique et la coopération régionale. Rejoignez-nous pour célébrer ces accomplissements remarquables le 31 juillet à Dakar et le 1er août en Gambie.



Ensemble, célébrons le savoir et l'amitié entre nos nations.



Note : Les horaires exacts de diffusion seront communiqués ultérieurement. Restez à l'écoute pour les mises à jour.

