Annulation du procès-verbal: Yewwi Askan Wi oppose son veto à Soham El Wardini La mairesse de Dakar Sohma El Wardini risque de ne pas être candidate sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw)/Dakar ,dont la commission d’investiture départementale a déjà déposé, à l’attention de la commission nationale d’investiture de Yaw, son procès-verbal de réception des candidats à la candidature de la ville de Dakar.

Pour cause, son mandataire Cheikh Gueye qui avait saisi la commission d’investiture de ladite coalition afin d’annuler le procès-verbal n’a pas eu gain de cause. Dans une note adressée au maire de la commune de Dieuppeul Derklé, en guise de réponse, les membres de ladite commission ont dit niet à la remplaçante de Khalifa Sall à la tête de la mairie de la capitale sénégalaise. Ils indiquent que ce procès-verbal reste valable et, ne peut en aucun cas être annulé.



«Considérant la lettre circulaire du 23 octobre 2021 fixant le dernier délai pour le dépôt des candidatures ; considérant votre participation vous-même à ladite réunion de la commission départementale des investitures ; considérant que le rôle de la commission départementale des investitures n’est pas de statuer sur des irrégularités et qu’elle ne fait que recevoir des dossiers et dresser les procès-verbaux y afférents et les transmettre à la commission nationale des investitures qui statue en dernier ressort ;



Et, considérant que votre communiqué n’a fait l’objet d’aucune discussion au niveau du bureau départementale ; considérant qu’aucune décision n’a été prise par la commission et qu’elle s’est tout simplement limitée à émettre un procès-verbal de réception des candidatures ; déclarons par conséquent que le procès-verbal constatant le dépôt des candidatures avec les noms s’y figurant, reste valable et ne peut en aucun cas être annulé», indique le document.



