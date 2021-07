Ansou Sané : «Notre seul objectif, c'est le retour de Ziguinchor entre les mains de Benno Book Yaakaar»

Le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Relance des Activités Economiques et Sociales en Casamance(ANRAC) a tenu un meeting de remobilisation dans son fief de Ziguinchor. Il a profité de cette occasion pour lancer son mouvement politique : "And Liguey sa Khok".





Soucieux des prochains enjeux, le patron du tout nouveau mouvement politique demande à tous les leaders de la mouvance présidentielle de se mobiliser en perspective des élections locales de 2022. Pour Ansou Sané, le seul et unique objectif, est le retour de la région de Ziguinchor entre les mains de Bénno Bokk Yakar au soir des résultats des joutes électorales.





"Notre rencontre rentre dans le cadre de nos activités de massification de notre parti dans les quartiers et dans les départements de Ziguinchor, d'appeler les différents responsables de parti de la mouvance à présidentielle à faire une forte coalition pour vaincre les élections locales parce malgré la non Concordance, nous avons les mêmes objectifs" a expliqué son initiateur Ansou Sané.





Le DG de l'ANRAC lance un message à la jeunesse : "Vous jeunes, nous vous assurons que le seul combat qui vaille c'est le combat de votre formation, le combat de votre insertion et le combat de votre éducation donc le combat pour vous ne pas être un combat de reglement de compte et pour des activistes politiciens camouflés."

