Anta Babacar Ngom: "Ma candidature se distingue par son caractère humain et empathique, démontrant ainsi ma capacité à comprendre vos préoccupations et vos aspirations" La candidate Anta Babacar Ngom a sillonné le quartier populaire de Fass hier. Devant ses sympathisants, elle a déclaré: "Grâce à votre soutien, ma candidature se distingue par son caractère humain et empathique, démontrant ainsi ma capacité à comprendre vos préoccupations et vos aspirations. Démontrons le tous ensemble, le 24 mars, en votant pour moi, Anta Babacar".

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

















Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook