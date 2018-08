Anta Sarr Diacko : «512 millions 400 ont été levés pour les femmes de AFDAL des départements de Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et de Thiès » Lors de la cérémonie de remise de financements à l’Association des femmes Deggu Ak Liggey (AFDAL), la ministre déléguée générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, Anta Sarr Diacko a expliqué que l’année 2018 a été une année sociale pour AFDAL avec 512 millions 400 FCFA de financement levés et destinés aux groupements de femmes des départements de Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et de Thiès.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Août 2018 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook