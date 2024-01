Anti Pastef: Le juge Mamadou Seck ne rigole pas !

Avec la mise sous mandat de dépôt par le juge d’instruction, Mamadou Seck, des 9 jeunes membres de l’ex-parti Pastef, on peut bien se permettre de pouffer de rire, même si on compatit au sort de ces malheureux jeunes gens. Des jeunes qui n’étaient pas armés et qui ne marchaient pas sur la voie publique. Ils échangeaient avec des citoyens à quelques mètres de Sandaga, où il y a foule chaque jour. Ils sont poursuivis pour… « participation à une manifestation non autorisée et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique ».



Cessez, svp, de ricaner pour ne pas paraitre idiots ! Des faits qui se passent dans un pays à la tradition démocratique chantée. Affiliés à la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS, un démembrement du parti Pastef), ces jeunes avaient été arrêtés dimanche dernier par la police de la Médina, alors qu’ils effectuaient l’opération «fatt fepp», d’innocentes visites de proximité que les militants de Ousmane Sonko faisaient, en étant habillés de tee-shirts à l’effigie du maire de Ziguinchor. Encore heureux que le bon juge Mamadou Seck, dans son infinie mansuétude, n’ait pas visé le crime de « terrorisme » ! Merci, M. le juge…













Le Témoin