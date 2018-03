"Anti-Senghorisme" à propos de l'Hymne national : Me Abdoulaye Wade et Idrissa Seck sur la même longueur d'ondes Déjà en 2016, Abdoulaye Wade avait posé les jalons d’une volonté de changer l’hymne national du Sénégal écrit par Léopold Sédar Senghor et composé par Herbert Peppert. Idrissa Seck vient d’emboucher la même trompette, en promettant de changer l’hymne national actuel s’il était porté à la magistrature suprême du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Mars 2018 à 11:39 | | 5 commentaire(s)|





