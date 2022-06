Antoine Diome victime d’un complot : des activistes payés pour le « liquider » Ces derniers seraient jaloux du travail titanesque abattu par lui. Des activistes et membres de la société civile n’ont que ces mots à la bouche : « Antoine Diome, démission ». Tout comme les Mimi Touré, Mahammed Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Bâ, Makhtar Cissé et Omar Youm, Antoine Diome serait la cible de politiciens qui veulent isoler le Président de la République. Xibaaru

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 16:04 | | 3 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome doit surveiller ses arrières. Il ne se passe plus un seul meeting de l’opposition où les personnalités les plus attaquées sont le président de la république et son ministre de l’Intérieur, Antoine Diome. Le premier flic du Sénégal qui abat un travail important serait la cible de politiciens tapis dans l’ombre.



Antoine Diome est un magistrat de formation qui se voit nommer à la tête du ministère de l’Intérieur. Ce qui n’arrange guère les affaires des politiciens, notamment ceux de l’opposition. Ces derniers savent que pour parler et débattre avec le ministre de l’Intérieur, ils ont en face d’eux, un magistrat qui maîtrise mieux que quiconque les textes et lois du pays. Cela sème la panique dans les rangs de tous ces politiciens qui ne souhaitent nullement avoir en face d’eux¸ un tel interlocuteur capable.



Un interlocuteur capable sur tous les sujets abordés, de leur apporter des répliques. Cela semble nouveau, mais le Sénégal a enfin un ministre de l’Intérieur, capable de déceler la moindre faille sur les dossiers de candidature à des élections. L’on a tous suivi la polémique qui enfle le landerneau politique, avec le rejet de plusieurs listes de candidature en direction des élections législatives du 31 juillet.



Oui, c’est bien nouveau ! Et, il faudra s’y habituer au Sénégal dorénavant. Il ne faudrait pas s’étonner de voir par exemple, le ministre de l’Intérieur s’en prendre, à des partis, des syndicats, des organisations de la société civile, des ONG, qui ne seraient pas en règle vis-à-vis des textes de la République.



C’est pour toutes ces raisons que l’actuel ministre de l’Intérieur dérange. Il ne se passe plus de manifestations, sans que son nom ne soit traîné à la boue. Antoine Diome est la cible favorite en ce moment des manifestants de l’opposition.



Certains politiciens qui sont des jaloux, préfèrent même payer des activistes ou être derrière eux, rien que pour se payer la tête du ministre de l’Intérieur, devenu « l’ennemi public numéro 2 » à abattre derrière le président de la République Macky Sall, lors des manifestations de l’opposition.



Et ils vont jusqu’à payer des « community managers » pour coller à la peau d’Antoine Diome, le rôle de celui qui lorgne le fauteuil de Macky Sall. Sur les réseaux sociaux, on voit apparaître ces mêmes accusations qui ont valu le limogeage de Mahammed Dionne, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Bâ. Antoine Diome est aujourd’hui accusé de vouloir ce fauteuil. Et l’on connaît ce faucon qui est derrière ces inventions assassines…













Xibaaru.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook