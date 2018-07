Antoine Félix Diome : « La Cour de justice de la Cedeao a débouté les requérants du surplus de leurs prétentions »

S’exprimant lors du point de presse tenu par les avocats de l’État du Sénégal dans le cadre de l’affaire Khalifa Sall, l’agent judicaire de l’État Antoine Félix Diome, a déclaré que « L’État du Sénégal n’a jamais été condamné par la Cour de justice de la Cedeao » d’autant que selon toujours l’avocat « la Cour a débouté les requérants du surplus de leurs prétentions. »



« L’Etat du Sénégal n’a pas été condamné par la juridiction de la Cedeao sur une quelconque saisine que ce soit. Au besoin dans le cadre de rencontres ultérieures, on pourra vous apporter tous les éléments nécessaires qui permettent de lever les équivoques qu’on tente d’entretenir relativement au contenu de certaines décisions et à la réputation du Sénégal qu’on tente de mettre en mal. Mais, que ce soit au plan national ou international, il arrive qu’on tente de faire dire ce que les décisions n’ont pas dit. La meilleure preuve est qu’on a vu depuis une semaine un dispositif de désinformation et de manipulation. Or, la Cour de la CEDEAO a débouté les requérants du surplus de leurs prétentions », a précisé l’agent judicaire de l’État Antoine Félix Diome.



L’agent judiciaire a donc embouché la même trompette que le Premier ministre Antoine Félix Diome. Jeudi, Mahammed Boun Abdallah Dionne a reconnu que la Cour de la Cedeao a été catégorique sur certaines questions de procédure.



Mais, que la Cour sous régionale a débouté les avocats de Khalifa Sall, en refusant d’ordonner la fin des poursuites et la libération des prévenus, puisque que la Cedeao « n’a pas le pouvoir d’annuler les décisions rendues par les tribunaux sénégalais ». La Cour de justice de la Cedeao n’est nullement « une juridiction de réformation des décisions des juridictions nationales », selon Dionne.

Leral.net