Antoine Félix Diome critiqué, départ de Mimi, arrivée d’Idrissa Seck: La lecture de Serigne Moustapha Fall Tilala Le nouveau ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome est souvent sous le feu des critiques, mais le départ de Mimi Touré et l’arrivée très commentée d’Idrissa Seck, sont toujours d’actualité. Serigne Moustapha Fall Tilala de l'APR, au micro de Leral Tv, livre sa lecture.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Sur les foudres contre le ministre de l’intérieur, Moustapha Fall Tilala juge ces critiques trop tôt. Pourtant selon lui, Antoine Felix Diome est tout simplement un homme très véridique, ce qui explique l’absence de diplomatie dans ses propos…



Mais aussi dans cet entretien, il reviendra sur le cas Mimi Touré. Selon responsable politique Apr, dans un passé récent l’ex premier et président de CESE faisait l’éloge du président Macky Sall…



A Idrissa Seck, il réitère ses félicitations, rappelant qu’il avait accompagné Macky Sall dans sa victoire final en 2012…



