Antoine Félix Diome « ouvre le Gamou» à Médina Baye : Le ministre de l'intérieur magnifie la nuit du prophète (PSL), invoque la dimension universelle de Cheikh Al Islam et rassure sur l'engagement du PR dans la cité religieuse.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a assisté à la cérémonie officielle de Médina Baye en marge de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed (PSL). Accompagné d’une forte délégation, Antoine Félix Diome était venu porter le message du président de la République à la famille de Baye Niass.



Une délégation dans laquelle on pouvait remarquer la présence de Mariama Sarr ministre de la fonction publique, celle du gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, du directeur général de la Senelec, de Serigne Mboup de la CCBM, de Mamadou Ndiaye Rahma et d’autres autorités locales.



« Je rends grâce à Dieu et me réjoui d’être en ce lieu où la nuit du prophète sera célébrée comme dans plusieurs parties du globe. Celui qui est célébré est la référence de toute l’humanité. Ce n’est d’ailleurs pas gratuit que le Tout Puissant l’a choisi. Nous célébrons quelqu’un également que Cheikh Baye Niass a chanté dans tous ses poèmes », a rappelé le ministre Antoine Félix Diome devant le Khalife Mahi Ibrahima Niass, séduit en regardant l’envoyé du président Macky Sall comme pour débuter déjà le Gamou pour la famille Niassène.



« Tout le monde sait que Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass symbolisait la nuit du Gamou. Il passait tout son temps à écrire sur le prophète et intérieurement, à vivre et exécuter ses recommandations. C’est un homme qui a du mérite », renchérira le ministre.



Transmettant le message du chef de l’État, Antoine Félix Diom rappellera au Khalife que le chef de l’État est tout disposé à soutenir la cité religieuse pour les projets déjà enclenchés et pour sa modernisation. « Le vœu du président c’est de propulser le pays vers le développement. « C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il sollicite vos prières pour que les réalisations entamées, puissent être menées à terme », a conclu le ministre...

