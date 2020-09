Antoine Griezmann débourse plus de 300.000 euros pour assouvir sa passion Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le footballeur du Barça Antoine Griezmann a acheté le 1er septembre quatre trotteurs pour une somme de plus de 300.000 euros, relate Ouest-France. Ainsi l'attaquant de l'équipe de France a confirmé sa passion pour les chevaux de course, ses achats l’année dernière ayant dépassé les 170.000 euros.Source : https://fr.sputniknews.com/sports/2020090910444011...

