Antoine Griezmann reste à l'Atlético

Gérard Piqué va peut-être se fendre d'un tweet "Se queda", il ne sera pas le coéquipier d'Antoine Griezmann au FC Barcelone la saison prochaine. Ce jeudi soir, l'attaquant vedette de l'équipe de France a expliqué qu'il restait à l'Atlético de Madrid où joue déjà son coéquipier en bleu Lucas Hernandez et où il sera rejoint par Thomas Lemar, la saison prochaine.



Cette annonce marque la fin d’un très long feuilleton. Comme l’été dernier, l’avenir du numéro 7 français a fait couler beaucoup d’encre. Alors qu’on évoquait Manchester United comme l'une des pistes privilégiée il y a un an, c’est avec le Barça que les contacts ont été les plus chauds tout au long de la saison et particulièrement ces derniers mois. Des discussions qui ont même provoqué de vives tensions entre l’Atlético et les Blaugrana, les dirigeants madrilènes critiquant sévèrement l’attitude de leurs homologues barcelonais. Griezmann avait assuré depuis de longues semaines qu'il rendrait public son club pour la saison prochaine avant le début de la compétition.



Larqué: "Le timing est catastrophique"



La forme de l'annonce d'Antoine Griezmann n'a pas manqué de surprendre et de provoquer une petite polémique, à deux jours de l'entrée des Bleus dans la Coupe du monde. "Le timing est catastrophique pour lui, pour l’équipe de France. Les choses ont été faites bien en amont, Il aurait pu le dire bien avant", s’est agacé Jean-Michel Larqué sur BFM TV.



En effet, c'est lors d'un documentaire filmé dans la résidence madrilène du joueur, et pour lequel il a probablement été rémunéré, que l'attaquant des Bleus a révélé sa décision. Le documentaire a bien été produit par Kosmos, une boîte dans laquelle sont impliqués Gérard Piqué (fondateur de la société) et Sergio Ramos.













Rmc