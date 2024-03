Antonio Guterres : « Malgré le Ramadan, Israël continue de perpétrer les meurtres, les bombardements et les effusions de sang continuent à Gaza » Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Palestine Atlanticactu / Gaza / Hebron / New-York / Youssef Zyne Alors que les musulmans entament le mois sacré du Ramadan, le Secrétaire général de l’ONU a réitéré ce lundi son appel à un cessez-le-feu à Gaza et a exhorté à agir pour conjurer de nouvelles morts « évitables ». « Pourtant, même si le Ramadan a commencé, les massacres, les bombardements et les effusions de sang continuent à Gaza », a déclaré António Guterres lors d’une conférence de presse. « Mon appel le plus fort aujourd’hui est d’honorer l’esprit du Ramadan en faisant taire les armes – et en supprimant tous les obstacles pour garantir l’acheminement de l’aide vitale à la vitesse et à l’échelle massive requises », a déclaré António Guterres. Il a également appelé à une « libération immédiate de tous les otages » retenus par le Hamas. « Nous devons agir pour conjurer davantage de morts évitables », a-t-il déclaré et d’affirmer, « Nous avons été témoins, mois après mois, de massacres de civils et de destructions à un niveau sans précédent au cours de toutes mes années en tant que Secrétaire général ». Concernant l’aide vitale, António Guterres a déclaré qu’elle « arrivait au compte-goutte – voire pas du tout », et a fustigé que « le droit international humanitaire est en lambeaux ». Il a en outre mis en garde contre les conséquences désastreuses d’une éventuelle attaque israélienne contre Rafah, avertissant qu’une telle action pourrait encore exacerber les souffrances de la population de Gaza. « Depuis des mois, les dirigeants appellent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération immédiate de tous les otages. Mais les appels les plus convaincants sont venus des familles des victimes de cette guerre », a-t-il déclaré. António Guterres a appelé toutes les parties à « entendre et écouter » les voix des familles des victimes et a souligné que « les civils désespérés ont besoin d’une action – d’une action immédiate ». Israël a lancé une offensive meurtrière contre la bande de Gaza à la suite d’une attaque du Hamas contre l’État hébreu, le 7 octobre 2023. Les bombardements israéliens qui ont suivi l’opération du mouvement de résistance palestinien ont tué et blessé plusieurs milliers de Palestiniens, provoquant d’énormes destructions et une pénurie de produits de première nécessité.



Source : Palestine Atlanticactu / Gaza / Hebron / New-York / Youssef Zyne Alors que les musulmans entament le mois sacré du Ramadan, le Secrétaire général de l’ONU a réitéré ce lundi son appel à un cessez-le-feu à Gaza et a exhorté à agir pour conjurer de nouvelles morts « évitables ». « Pourtant, même si le […]Source : https://atlanticactu.com/antonio-guterres-malgre-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager