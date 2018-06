Anvers : des supporters sénégalais et polonais se sont affrontés

Des dizaines de fans des équipes sénégalaise et polonaise se sont donnés en spectacle dans la ville portuaire d’Anvers (Belgique) à la fin du match, dans un café.



Une escarmouche à base de jets de chaises qui a sanctionné, mardi, la défaite de la Pologne contre les Lions de la Teranga. Un porte-parole de la police a déclaré hier à Reuters qu’un individu a été blessé pendant l’accrochage, mais aucune arrestation n’a été faite. Le manager du bar Johan Peeraer, a déclaré au journal local, qu’environ 100 supporters polonais et 30 sénégalais regardaient le match ensemble quand la tension s’est installée. ‘’Une petite dispute a éclaté au dehors et ça a débordé. Les gens ont commencé à se jeter des pierres », a-t-il relaté.









Enquête