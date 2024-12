Apaisement du climat social : Un plan d?actions arrimé au nouveau référentiel de politiques publiques en ligne de mire

La 35ème Assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS) se tient à Saly sur le thème : "L’appropriation du nouveau référentiel des politiques publiques par les mandants tripartites du Haut Conseil du Dialogue social".



Le nouveau Président du Haut Conseil a invité ses conseillers à aligner le prochain cadre stratégique d’intervention de leur Institution à la nouvelle Vision des pouvoirs publics.



A l'occasion de cette 35ème Assemblée plénière, le nouveau président du HCDS, a assuré avoir trouvé pleins de dossiers sur la table. C’est ce qui justifie l’ouverture du dialogue avec les travailleurs en mouvement d'humeur. La finalité, c’est d’apaiser le climat social.



"La plupart des conflits sont dans le public, qu'il s'agit de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la justice. C'est pourquoi, nous accordons une attention particulière au secteur public. Depuis notre prise de fonction, nous avons trouvé un ensemble de dossiers. Quand, nous avons rencontré le G7, ils ont indiqué au minimum qu'il y ait une rencontre avec le ministre de la Fonction publique et le comité de suivi avant la fin du mois de novembre », a informé Mamadou Lamine Dianté.



C’est ainsi, poursuit-il, le ministre de la Fonction publique a convoqué une réunion du comité de suivi le 26 novembre. Toutefois, la partie syndicale a estimé qu'avec l'absence de tous les autres ministres, à l'exception du ministre de la Fonction publique, qu'elle ne pouvait pas rester parce qu'elle attendait des réponses concrètes.



Concernant, le secteur de l’éducation, le PM, Ousmane Sonko, a d'ailleurs pris la décision de rencontrer les acteurs afin de trouver des solutions.



"Nous pensons que ce sont des engagements très forts et qui doivent contribuer à apaiser le climat social. Nous avons également rencontré les acteurs de la santé et le ministre a été très réactif en les recevant immédiatement ce qui nous amène à obtenir des internes des hôpitaux et des médecins en spécialisation à surseoir à leur mot d’ordre de grève. Maintenant, il y a des syndicats de la santé qui continuent leur lutte, ils ont leurs raisons mais nous notre rôle, c’est de continuer de faire en sorte que le dialogue social puisse prévaloir", a soutenu M. Dianté.

