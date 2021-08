Aphone depuis longtemps: Idrissa Seck rend hommage à Alioune Badara Cissé Porté disparu depuis quelques mois, le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck, brise le silence. "C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le rappel à Dieu de notre frère Alioune Badara CISSÉ, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien médiateur de la République", a-t-il réagi.

"Son amour pour le Sénégal et son dévouement dans l’exercice des différentes fonctions étatiques qu’il a eu à occuper l’ont, de son vivant, érigé en homme d’État aguerri au service de la Nation", a affirmé le président du Cse.



L’ancien candidat à la présidentielle de 2019 classé 2e derrière l’actuel chef de l’État, Macky Sall, a présenté ses "condoléances attristées au Président de la République et à tous (ses) compatriotes", avant de prier "pour le repos éternel de son âme" tout en se solidarisant à la famille éplorée.

