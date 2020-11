Aphone depuis longtemps, les dessous du silence inquiétant de Cissé Lô Moustapha Cissé Lô, jadis tonitruant et au devant de la scène semble n'être que l'ombre de lui-même. Il est devenu aphone depuis sa passe d'armes avec Yakham Mbaye et Farba Ngom.

Selon L'Observateur, les dessous de son silence jugé inquiétant résulte en partie à la maladie qui l'avait terrassée il y a quelques mois.



Le journal liste son marabout, sa fatigue mentale et physique et affirme qu'il " n'a pas fait le deuil de ses ambitions politiques.



Pourtant, dans un passé récent, il avait affirmé n'avoir plus d'ambitions politiques et que sa seule ambition, c'est de recouvrer sa santé.





