Appel 2024: La communauté layène réclame au gouvernement, un bon assainissement de la commune de Yoff Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 15:33

Issa Laye, le porte-parole du Khalife des Layènes, a demandé au Premier ministre, Amadou Bâ, dimanche, à Dakar, de veiller à un bon assainissement de la commune d’arrondissement de Yoff, en prélude à la prochaine édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi. ‘’Nous sommes à quelques mois de la célébration de l’Appel de Seydina Limamou […] Issa Laye, le porte-parole du khalife des layènes, a demandé au Premier ministre, Amadou Ba, dimanche, à Dakar, de veiller à un bon assainissement de la commune d’arrondissement de Yoff en prélude à la prochaine édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi. ‘’Nous sommes à quelques mois de la célébration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi. Nous voulons un bon assainissement de la ville de Yoff, pour que cet événement puisse se tenir dans un cadre de vie idéal’’, a-t-il dit. Issa Laye a fait ce plaidoyer lors d’une visite effectuée auprès du khalife des layènes, Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi, par le Premier ministre et d’autres personnalités, dont Abdoulaye Diouf Sarr, ancien maire de Yoff. Le porte-parole du khalife et président du comité gestion de la grande mosquée des layènes, a souhaité aussi la construction d’un commissariat de police à Yoff. Il a réclamé au chef du gouvernement le pavage des rues de Yoff en vue de l’amélioration du cadre de vie de cette commune d’arrondissement où est célébré l’Appel des layènes, un pèlerinage annuel auquel prennent part des milliers de musulmans. Issa Laye souhaite en même temps que l’État vienne en aide à l’institut islamique de la communauté layène, pour faciliter l’enseignement du Coran à Yoff. Il a demandé aux pouvoirs publics, par l’intermédiaire du Premier ministre, d’aider les femmes de Yoff à dérouler leurs activités économiques et d’octroyer davantage de bourses d’études aux étudiants en provenance de cette commune d’arrondissement. Amadou Ba a promis de prendre les mesures nécessaires en vue de la satisfaction des besoins exprimés par les layènes. Des techniciens seront envoyés à Yoff, dans un bref délai, pour identifier les causes de l’arrêt de travaux publics entamés dans cette commune, a assuré M. Ba. APS



Source : https://lesoleil.sn/appel-2024-la-communaute-layen...

