Appel à candidatures du Programme YALI –Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2024 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

Vous êtes sénégalais âgés de 25 à 35 ans, vous êtes un leader, innovateur dans votre domaine, vous avez une très bonne maitrise de l’anglais ? alors tentez votre chance pour bénéficier d’une expérience unique qui transformera votre vie à jamais.

Le Programme YALI –Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est une initiative du gouvernement américain destinée à la jeunesse Africaine. Le Programme YALI –Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders est une initiative du gouvernement américain destinée à la jeunesse Africaine.

L’appel à candidatures est ouvert du 13 août au 10 septembre 2024. L’appel à candidatures est ouvert du 13 août au 10 septembre 2024.

Pour postuler, consulter le site web : Pour postuler, consulter le site web : https://yali.state.gov

Pour plus d’informations, rapprochez-vous du service de la Diplomatie Publique de l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar. Pour plus d’informations, rapprochez-vous du service de la Diplomatie Publique de l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Appel-a-candidatures-du-...

Accueil Envoyer à un ami Partager