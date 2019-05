Appel à exterminer les femmes : Ousmane Mbengue écroué et jugé lundi

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 12:35

Ousmane Mbengue, le jeune qui a appelé au meurtre des femmes sénégalaises via facebook, a passé la nuit d’hier en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt par le l’adjoint du procureur, Aly Ciré Ndiaye.



Ce dernier, rapporte EnQuête, l’a inculpé pour menace de mort ou d’assassinat, par le biais d’un système informatique, incitation à la commission de provocation de délit ou de crime contre des personnes non suivie d’effet. Le nouvel pensionnaire de la Maison d’arrêt de Rebeuss sera jugé lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

