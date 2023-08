Appel à l'aide du public pour identifier les participants à l'incident à l'Ambassade du Sénégal à Ottawa

Le 1er août dernier, en milieu de journée, un groupe de manifestants a pénétré de force dans les locaux de l'Ambassade du Sénégal à Ottawa, commettant plusieurs infractions graves, dont des voies de fait, des méfaits d'une valeur dépassant 5000 $, une entrée par effraction, ainsi qu'un complot en vue de perpétrer un acte criminel.



La Section des enquêtes criminelles de la division centrale a publié des photographies des quinze personnes impliquées dans cet incident et fait appel à la coopération du public pour les identifier. Les responsables de l'enquête souhaitent également entrer en contact avec toute personne ayant été impliquée dans les événements ou ayant été témoin de ceux-ci.



Si vous avez des informations pertinentes à fournir, veuillez contacter les enquêteurs en composant le 613-236-1222, poste 5166. Vous pouvez également fournir des renseignements de manière anonyme par l'intermédiaire du programme Échec au crime en composant le 1-800-222-8477 (TIPS) ou en visitant le site crimestoppers.ca.



La coopération du public dans cette affaire est cruciale pour faire progresser l'enquête et assurer que les responsables de ces actes soient tenus responsables en conformité avec la loi. Toute information fournie sera traitée de manière confidentielle et contribuera à la recherche de la vérité dans cette affaire.



Le Service de police d'Ottawa remercie d'avance tous ceux qui contribueront à résoudre cette affaire et à promouvoir la sécurité et l'intégrité de la communauté.