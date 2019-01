’’Appel à l’insurrection’’ lancé par le C25, l’APR condamne

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Janvier 2019

L’APR condamne « avec la plus grande fermeté, l’appel à l’insurrection lancé par le collectif dit des 25 aspirants à la magistrature suprême ». Selon un communiqué du parti au pouvoir, les déclarations de ces opposants sont intolérables.



« Il est inacceptable que le conglomérat des perdants prenne en otage le peuple sénégalais », estiment les camarades de Macky Sall, qui assurent que « force doit rester à la loi qui devra s’appliquer dans toute sa rigueur ».



Les Echos

